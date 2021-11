Leonardo Tiozzo verliest Grand Prix-merrie Karina (14)

Leonardo Tiozzo heeft afscheid moeten nemen van zijn pas veertienjarige Grand Prix-merrie Karina. Het overlijden van de merrie kwam onverwachts voor de Italiaanse ruiter. "Vandaag hebben we plotseling afscheid van je moeten nemen. Er zijn geen woorden die dit trieste moment kunnen beschrijven", aldus Tiozzo.

Tiozzo reed in oktober ’18 zijn eerste internationale Grand Prix met Karina. Daarna bracht hij haar op een vijftal internationale Grand Prix-wedstrijden uit, waarvan de laatste in oktober dit jaar. Toen liep de merrie naar een achtste plaats (63,00%) in de Grand Prix en naar een vijfde plaats in de Special (64,02%).

Bron: Dressprod/Horses.nl