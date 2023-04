Leontine van Ewijk blijft zich na overlijden GP-paard hard maken voor UV-bril

Leontine van Ewijk heeft afscheid moeten nemen van haar Grand Prix-paard Flaneur Ruisseau (Glasgow van het Merelsnest x Ultimo). De 13-jarige ruin kreeg vorige week acuut nierfalen en kon niet meer worden gered. Eerder had Van Ewijk bij de KNHS dispensatie aangevraagd om haar paard te mogen starten met een UV-bril. Die dispensatie kreeg ze niet waarna de amazone een petitie startte die inmiddels veelvuldig ondertekend is. Flaneur Ruisseau is er niet meer maar Van Ewijks strijd gaat door voor andere paarden die er baat bij kunnen hebben.

“King Flappy heeft vorige week een dunne darm ontsteking gekregen, is door de hoge koorts uitgedroogd en met acute nierfalen konden de artsen hem bij de Bosdreef in Moerbeke niet meer redden”, vertelt Leontine van Ewijk over het verlies van Flaneur Ruisseau die thuis King Flappy genoemd werd. Van Ewijk kocht de springgefokte ruin als vierjarige en op tienjarige leeftijd debuteerde hij in de Zware Tour.

Niet mee eens

“Hij was ijzersterk en is blijven staan tot de laatste minuut. Hij was het er ook niet mee eens dat hij ingeslapen moest worden want zijn koppie deed het nog top. Alleen zijn lijf stond door alle ontstekingen op knappen. Hij is met trots gestorven.”

Geen ruimte in beleid

Na eerdere uitvoerige onderzoeken bleek Flaneur Ruisseau overgevoelig voor UV-licht. Met een kap of bril op functioneerde het paard geweldig waarop Van Ewijk bij de KNHS dispensatie vroeg om nationaal te mogen starten met een UV-bril of -kap. “Er is geen ruimte in het beleid om dit soort zaken toe te staan. Wel wil de KNHS gaan kijken of er in de toekomst ruimte gemaakt kan worden in het beleid om dit soort cases misschien dispensatie te geven”, vervolgt Van Ewijk. Voor haar komt een eventuele dispensatie te laat.

Strijd voor dispensatie

“Ik ben ondertussen de strijd voor dispensatie door aan het zetten. We hebben een groep met lotgenoten opgezet en zijn documenten aan het verzamelen. King Flappy wordt het boegbeeld van deze actie. Voor hem is het te laat maar we gaan door voor alle andere combinaties.”

De petitie is inmiddels ruim 1.500 keer getekend.

Bron: Horses.nl