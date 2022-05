Leslie Morse stopt met wedstrijden: ‘Kritieke tijd in de Amerikaanse dressuursport’

Leslie Morse, die in 2006 deel uitmaakte van het Amerikaanse team dat brons won op de Wereldruiterspelen, stopt met het rijden van wedstrijden. De 60-jarige amazone gaat zich toeleggen op het trainen van jonge ruiters en paarden: "De volgende generatie ruiters heeft goede training en support nodig."

“Ik ben er gek op om ruiters en amazones horsemanship en de kunst van het voelen te leren. Mijn inziens is het een kritieke tijd in de Amerikaanse dressuursport en de volgende generatie ruiters heeft goede training en support. Training die toegankelijk is voor combinaties in alle verschillende fases van opleiding. Ze hebben een goede mentor en begeleiding nodig om te leren hoe ze hun eigen paarden moeten opleiden en een carrière op internationaal niveau kunnen behouden”, vertelt Morse.

Ruimte voor verbetering

Volgens de amazone is er ruimte voor verbetering in het opleidingstraject van de USEF en het Amerikaanse dressuurteam. “Niet iedere getalenteerde combinatie krijgt de tijd die hij of zij nodig heeft en dat heeft ertoe geleid dat veel jonge ruiters en paarden ofwel geen ondersteuning krijgen, ofwel de benodigde trainingsperioden omzeilen om een systeem en proces te leren.”

Vier Wereldbekerfinales

Morse reed zelf met meerdere paarden op internationaal Grand Prix-niveau. Met Tip Top (Master x Chagall) nam ze in 2006 deel aan de Wereldruiterspelen en ze nam in vier FEI Wereldbekerfinales deel: in 2004 en 2005 met Kingston (Voltaire x Burggraaf) en in 2006 en 2007 met Tip Top.

Bron: Dressage News