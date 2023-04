Leunus van Lieren: ‘Vijftig jaar paardrijden heeft ook voordelen’

Voor de serie 'Zonder eigenaren geen hippische topsport' ging de organisatie van CHIO Rotterdam in gesprek met een eigenaar die al vele paarden naar Grand Prix-niveau heeft gebracht. Maar niet alleen paarden. Ook zijn zoon Laurens, stalamazones Dinja van Liere en Thamar Zweistra hebben zijn begeleiding genoten. Natuurlijk gaat het om Leunus van Lieren.

Je zou het hem absoluut niet geven, maar Leunus van Lieren telt inmiddels 69 lentes. Overal komen we hem tegen met paarden, stalruiters en leerlingen. De eerste vraag is hoe de dagen van Leunus zijn gevuld. Hoe doet hij dat allemaal? “Als ik wakker wordt, laat ik de hond uit, drink ik koffie en ga ik in een hoek van de bak zitten kijken naar paarden die ik leuk vind. Les geven wil ik het eigenlijk niet noemen, ik probeer de goede dingen die mijn ruiters doen aan te vullen. Ja, ik breng meer paarden naar de Grand Prix dan gemiddeld, maar ik geef zowel mensen als paarden dan ook de ruimte om zich te ontwikkelen. Veel mensen hebben een systeem. Ik niet, daarvoor is de verscheidenheid van paarden en mensen te groot. Alleen al het verschil tussen Laurens, Dinja en Thamar. Echter het is me toch gelukt voldoende kennis mee te geven waarmee ze ieder op hun eigen manier hun weg naar de top hebben gevonden.”

Trouble shooting

“Naast het begeleiden van ruiters run ik natuurlijk Stal Hexagon en hou ik me bezig met de fokkerij. Ieder jaar fokken we hier vijf tot tien veulens. Tenslotte rij ik nog een beetje. Niet heel veel, maar als er problemen opgelost moeten worden, stap ik nog wel eens op, trouble shooting noem ik dat”, vervolgt Van Lieren lachend. “Vijftig jaar paardrijden heeft ook voordelen.”

Eigen fokproduct

Momenteel rijdt Thamar Zweistra zich met de schimmelhengst Ich Weiss (Rubiquil x Negro) in de picture. Leunus is niet alleen eigenaar, maar ook fokker. “De merrie Vinegra kwam bij ons via Laurens. Ik nam haar voor een groot gedeelte over. Ze kon alles, maar was niet makkelijk. Thamar ging haar rijden en heeft haar een poosje echt veel aandacht gegeven. Zo werd ze een goed Grand Prix-paard. Ik wilde haar graag inzetten voor de fokkerij, maar één ding moest dan wel echt verbeteren, het moest makkelijker. Ik had nog sperma van onze eigen hengst Rubiquil in vloeibaar stikstof en zijn geweldige karakter was mijns inziens precies wat deze merrie nodig had. Vaak overleggen we over hengsten, maar in dit geval maakte ik alleen die beslissing, ik was zo zeker van mijn zaak.”

Ontzettend veel drive

“Ich Weiss was dus het geweldige resultaat. Eerst reed iemand anders hem, maar dat lukte niet zo. Nog iemand volgde, ook geen succes. Toen heb ik hem zelf een poosje gereden en daarna nam Thamar hem over. Dat klikte meteen. Het paard is super braaf en heeft een super instelling als je erop zit, maar aan de hand is hij simpel gezegd irritant. Hij heeft zo ontzettend veel drive. Thamar is er wel eens op gaan zitten bij de smid om hem stil te laten staan. Inmiddels gaat het gelukkig beter.”

Beste tot nu toe

Leunus van Lieren heeft al veel toppaarden gefokt. Is Ich Weiss de allerbeste? “Tot nu toe denk ik wel ja. Hij liep toen hij acht jaar was al Grand Prix en heeft nooit ergens moeite mee gehad. Toch ik denk dat we een paard op stal hebben die nog beter is. Power Dutch, een driejarige Toto jr. x Double Dutch uit de moeder van Ich Weiss.”

cat.nr. 380, Power Dutch (Toto Jr. x Double Dutch). Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Ich Weiss

“Over Ich Weiss, hij is inderdaad geweldig. Zijn fanatisme, zijn uitstraling, zijn kleur, zijn houding en hij is ook nog een echte krachtpatser. Hij is ook altijd blij, zowel lichamelijk als geestelijk en dat straalt hij ook uit. Hij is ook heel lief, op stal loopt hij gewoon tussen de merries door. In het begin was zijn drive wel een probleem, dat was oncontroleerbaar. Maar die drive is inmiddels zijn kwaliteit. Tenslotte, zijn küren zijn kunstwerken, iedere kür op muziek die hij loopt is voor mij een kippenvelmoment.”

Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl

Absurd veel geld

Een goedgekeurde NRPS-hengst, een paard wat aan de top loopt, is Ich Weiss nog wel houdbaar voor Thamar en de Nederlandse dressuursport? “Tot nu toe wel. Eerlijk is eerlijk, ik heb absurd veel geld voor hem geboden gekregen, onlangs nog. Net als overigens voor het hele bedrijf Hexagon. Maar ik ben liefhebber van de sport. We gebruiken hem iets voor de dekdienst, maar de sport gaat voor. Natuurlijk kan ik hem verkopen. Maar dan? Dan heb ik heel veel geld en kan ik op een tropisch eiland gaan zitten. Maar dat ben ik na drie dagen al zat. Paarden zijn mijn passie, mijn leven. Dus we houden hem maar en hopen dat hij het internationaal ook goed gaat doen.”

Bron: CHIO