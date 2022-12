Lichte Tour-hengst Goldberg verder als juniorenpaard

De KWPN-gefokte en bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst Goldberg (Amazing Star x San Remo) vervolgt zijn carrière als juniorenpaard bij de Duitse amazone Sophie Duen. De elfjarige hengst, gefokt door Vincent te Poele, liep met Hubertus Schmidt voorheen op nationaal Lichte Tour-niveau.

Goldberg kwam op de Veulenveiling Dronten in 2011 voor 70.000 euro in handen van Gestüt Gut Neuenhof. Op 2,5-jarige leeftijd werd hij als premiehengst goedgekeurd bij het Westfaler Verband en voltooide daarna met een 8,52 de 30-daagse Hengstleistungsprüfung in Neustadt/Dosse.

Sportieve carrière

De hengst begon zijn sportieve carrière onder het zadel van Danica Duen, de moeder van Sophie Duen, maar in het voorjaar van 2016 nam Hubertus Schmidt de teugels over. In 2019 nam de combinatie deel aan het Nürnberger Burg-Pokal-traject, maar kwalificeerde zich niet voor de finale. Na Schmidt reed zijn assistent-amazone Anna Schölermann een aantal nationale young riders-wedstrijden met Goldberg.

Succesvol als dekhengst

Als vaderdier lijkt Goldberg, ondanks hij nog niet veel dekte, goede zaken te doen. In 2018 leverde hij de kampioene en de nummer drie van het Duits merriekampioenschap in Lienen en in datzelfde jaar won zijn dochter Kiss and Ride (mv. Belissimo M) de Noord-Holland Cup voor driejarigen. Hij bracht tot dusver al een tiental goedgekeurde zonen, waaronder Gaitano OLD (mv. Rohdiamant). Dochter Get You The Moon (mv. San Amour I) schopte het tot de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden en werd recent naar Groot-Brittannië verkocht.

Bron: Eurodressage/Horses.nl