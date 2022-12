Lichte Tour-merrie Jacatra’s Roos naar Spanje

De Lichte Tour-merrie Jacatra's Roos (Everdale uit de volle zus Exquis Nadine) is verkocht naar Spanje. De merrie, die op driejarige leeftijd naar een topscore van 90,5 punten liep, was in gezamenlijk bezit van Patrick van der Meer en haar fokkers Henk Bruijns en Madeleine Cotterell van Stal Jacatra.