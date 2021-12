De KWPN-merrie Ulissa (Olivi x Jetset-D) is op twintigjarige leeftijd overleden. De door de familie Bakker gefokte merrie werd door Adelinde Cornelissen op Lichte Tour-niveau uitgebracht en won in 2011 brons op de KNHS Indoorkampioenschappen. Daarna nam Benjamin Bakker de teugels van de merrie weer over en reed haar ook naar de Lichte Tour.