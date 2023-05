Lichte Tour-paard Appstore naar Maddy Dijkshoorn

Mara de Vries vormt niet langer een combinatie met Appstore (Abercrombie x Welser). De negenjarige ruin van fokker en eigenaar familie Thill, waarmee De Vries succesvol was in de Lichte Tour, is verkocht aan jeugdamazone Maddy Dijkshoorn.

AppStore stond vanaf zijn vierde in training bij Dressuurstal Van Baalen. Vanaf 2021 kwam hij onder het zadel van Mara de Vries. “AppStore is een heel lekker paard om te rijden. Hij kan gewoon goed stappen, draven en galopperen en is ook heel fijn en constant in de aanleuning. Het beeld is dan heel harmonieus”, vertelde Mara de Vries in een eerder interview met Horses.nl.

Maddy Dijkshoorn

Nieuwe amazone is Maddy Dijkshoorn. Zij traint al jarenlang bij Marlies van Baalen en was met haar pony Boogie de l’Aube (v. Don’t Worry) een succesvolle combinatie. De EK-pony werd eerder dit jaar ingeslapen na een koliekaanval.

NK Dressuur

Dijkshoorn en haar nieuwe troef Appstore komen inmiddels uit bij de junioren en staan ook op de deelnemerslijst van het NK Dressuur voor junioren. Daarnaast neemt Dijkshoorn op het toneel van het NK in Ermelo met Hojvejs Casmir deel aan de observatiewedstrijd voor pony’s.

Bron: Horses.nl