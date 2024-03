Lichte Tour-paard Jazzperendy naar Sonnenberg Farm

Kyra Klinkers vormt niet langer een combinatie met Jazzperendy O (Desperado x Jazz). De tienjarige Lichte Tour-merrie, die door Klinkers werd voorbereid op de overstap naar de Grand Prix, is verkocht aan de Amerikaanse amazone Gina Ruediger van Sonnenberg Farm. Zij kochten vorig jaar de KWPN-hengst Jersey (Vivaldi x Ferro).

De door H. Oosterveer uit Wateringen gefokte Jazzperendy O werd door Kyra Klinkers uitgebracht in de Lichte Tour en was op weg naar het hoogste niveau. “Jazzperendy ben ik thuis aan het doortrainen voor de Grand Prix, dat zit er aan te komen”, vertelde Kyra Klinkers eind vorig jaar aan Horses. Een speciale merrie met kwaliteit voor de Grand Prix was waar Gina Ruediger naar op zoek was. Die vond ze via Dressuurstal Van Baalen in elitemerrie Jazzperendy O.

Bron: Horses.nl