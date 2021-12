Lifetime Achievement Award voor Carl Hester

Carl Hester heeft op de London International Horse Show de British Equestrian Writer's Associaton Lifetime Achievement Award uitgereikt gekregen. De Britse dressuurruiter heeft een enorme staat van dienst opgebouwd en heeft samen met zijn protegé Charlotte Dujardin de dressuursport in Groot-Brittannië weer op de kaart gezet. "Ik kan nog niet geloven dat een jongen van Sark dit heeft bereikt."

Hester ontving de award vrijdag uit handen van Rupert Bell, na afloop van de wereldbeker Grand Prix. “Het was een verrassing, hoewel ik vanmiddag wel wat vermoedde, omdat ik niet de eigenaar van Gio ben en mij wel werd gevraagd of ik de ring binnen wilde komen. Ik dacht toen al dat er wat anders aan de hand was”, vertelt de Brit.

Opnieuw bewijzen

Met drie Olympische medailles op zak – in 2012 teamgoud, in 2016 teamzilver en dit jaar teambrons – heeft de ruiter al de nodige successen behaald. Maar Hester sluit deelname aan de Spelen van 2024 niet uit. “Maar dat is niet aan mij, ik moet mezelf opnieuw bewijzen en in de top drie terecht zien te komen.”

