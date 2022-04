Lillie Keenan maakt internationaal Lichte Tour-debuut: ‘De pirouettes zijn de grootste uitdaging’

Lillie Keenan is vooral bekend om haar prestaties in de springpiste en staat met Agana van het Gerendal Z (v. Aganix du Seigneur) op de shortlist voor de wereldkampioenschappen in Herning, maar maakte vorige week haar internationale debuut in de Lichte Tour dressuur. De pas 26-jarige amazone reed op CDI3* Ocala de negentienjarige Ferrari (Feramo x Gribaldi) de ring binnen.

Lillie Keenan begon met dressuur rijden met de ambitie om halverwege januari de ring binnen te rijden. “Ik had daarvoor pas drie keer eerder op een dressuurpaard gereden, maar met mijn springpaarden heb ik wel veel dressuurmatige training gehad”, vertelt de Amerikaanse amazone. Via haar goede vriendin Louisa Eadie kwam ze in contact met één van diens klanten. “Zij gaf me de kans om met Ferrari aan de slag te gaan. Hij is een schoolmaster en omdat de eigenaresse door haar zwangerschap niet meer reed, mocht ik het proberen.”

Prix St. Georges

“Mijn oorspronkelijke doel was op Prix St. Georges op nationaal niveau te rijden. Ik wilde een proef van dat kaliber kunnen rijden en ik vond het een leuke uitdaging. Maar uiteindelijk heeft de dressuur mijn hart gestolen.” Ze vervolgt: “Louisa wilde graag dat ik, voordat ik komende zomer naar Europa reis, een internationale wedstrijd zou rijden. Omdat ik sinds kort op de shortlist voor het WK in Herning sta, was dit er dus het moment voor. Ik had het niet mogelijk geacht, maar het is toch gelukt.”

Grootste uitdaging

Eén van de dingen waar de amazone het meeste moeite mee heeft, is de timing. “Dat je op een bepaald moment op een specifieke plek in de ring moet zijn, geeft me veel stress. Dat bestaat namelijk niet in de springwereld, maar daardoor is het juist erg leerzaam. Daarnaast vormen de pirouettes een grote uitdaging. Voor deze oefening heb je een hoge graad van verzameling nodig, daar moet je echt wel de grens in opzoeken. Maar als ik een goede pirouette kan rijden, kan ik dat ook aan mijn springpaarden leren en de snelste in de barrage zijn. De winst zit ‘m in de wendingen, dus als ze goed kunnen zitten en draaien, maakt dat veel verschil.”

In het geheim

In de eerste instantie wilde Keenan haar uitstapje naar de dressuurwereld geheim houden. “Ik hoopte dat niemand me zou herkennen, maar uiteindelijk kwam McLain (Ward, red.) erachter en vroeg aan me wat voor invloed ik dacht dat dressuur op mijn springen zou hebben. Ik vertelde hem dat Louisa me vooral duidelijk had gemaakt dat ik teveel been gebruik. Hij keek me raar aan en vroeg of ik hem voor de gek hield, omdat hij me dat al jaren duidelijk probeerde te maken. Hij zei vervolgens dat ik maar dressuur moest blijven rijden, omdat ik er op een bepaalde manier een betere springamazone van word.”

Nieuwe doelen

Keenans eerste doel, op nationaal niveau Prix St. Georges rijden, is meer dan gelukt. “Mijn tweede doel is om in de toekomst een jong paard tot FEI-niveau op te leiden. Grand Prix rijden hoeft van mij niet, maar ik zou het leuk vinden om met mijn eigen paard een goede proef neer te zetten. Ik vind het het heerlijk om beide disciplines te kunnen doen. Switchen wil ik niet, maar ik wil wel graag lol hebben.”

Bron: WEC