Lord Leatherdale als leermeester naar UK

Lord Leatherdale (v. Lord Loxley I) gaat zijn dressuurcarrière vervolgen als leermeester voor de Britse Isobel Lickley. De pony-amazone gaat de goedgekeurde hengst bij de junioren rijden vertelde ze op Eurodressage en het wedstrijddebuut is al gemaakt.

Onder Charlotte Fry liep de hengst, die onder andere de vader is van de Grand Prix-hengsten Everdale, Chippendale en Glamourdale, tot en met de Intermédiaire II.

Even knijpen

Vier weken geleden verhuisde Lord Leatherdale naar het Verenigd Koninkrijk en afgelopen weekend heeft Lickley haar wedstrijddebuut met de zeventienjarige hengst gemaakt. Het duo startte op een wedstrijd in Keysoe en kwam uit op een score van ruim 65%. “Ik ben nog een beetje aan het zoeken naar de knopjes en we hadden een heel aantal niet gevraagde eners, maar hij was fantastisch”, aldus de jonge amazone, die ook vertelde dat ze zich de afgelopen weken iedere dag even moet knijpen om te checken of ze niet droomt.

Bron: Eurodressage