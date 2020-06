Lövsta Stuteri haalt KWPN-hengst Ironman H uit de dekdienst

De KWPN-gefokte en in Zweden goedgekeurde hengst Ironman H (Bordeaux x Rousseau) wordt niet langer meer ingezet voor de fokkerij. Volgens amazone Tinne Vilhelmson-Silfvén genoot de hengst nooit van zijn plichten als dekhengst en daarom is besloten hem nu volledig voor de sport in te zetten.

Ironman H werd gefokt door J. Murkmans en werd op jonge leeftijd ontdekt door Titan Wilaras van Platinum Stable. In 2015 werd hij geaccepteerd in Oldenburg, maar in het voorjaar van 2016 kon hij de hengstenkeuringscommissie van het KWPN niet bekoren. Vervolgens werd hij verkocht aan Ucas AB.

WK Jonge Dressuurpaarden

In 2017 won de hengst op vierjarige leeftijd het Zweeds kampioenschap voor jonge dressuurpaarden en was dat jaar de populairste hengst in Zweden. Uit 131 dekkingen werden er 113 veulens geboren. In 2018 en 2019 werd hij door Yvonne Osterholm gereden op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden. In 2018 eindigde hij dertiende in de finale, het jaar daarop als tiende.

