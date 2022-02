Ludwig der Sonnenkönig overleden aan koliek

Slechts twee maanden na de aankoop van Ludwig der Sonnenkönig (London Swing x Liberator) heeft de Oostenrijkse Grand Prix U25-amazone Nicola Ahorner afscheid moeten nemen van haar nieuwe talent. Het voormalig internationaal Grand Prix-paard van Kazuki Sado kreeg op 21 december ernstige koliek en kon niet worden gered.

Kazuki Sado vormde sinds 2019 een combinatie met de zestienjarige Oldenburger-hengst. Zijn sponsor Japan Racing Association leasede hem van Andreas Helgstrand. Sado trainde jarenlang bij de familie Bartels in Hooge Mierde, met de Olympische Spelen als ultiem doel. Dat behaalde hij in 2021. Daarna werd Ludwig der Sonnenkönig verkocht aan Ahorner.

Extreme koliek

Erg lang heeft de amazone er niet van kunnen genieten. “Ik heb hem ’s ochtends gereden en ’s avonds kreeg hij extreme koliek. We hebben hem direct naar de kliniek gevraagd, maar het was al te laat”, vertelt ze aan Eurodressage. “Hij betekende alles voor me, ook al had ik hem nog niet zo lang.”

Lees ook:

Bron: Eurodressage/Horses.nl