Luistertip: Maria Colliander in KWPN Cast over harmonie en jurering jonge paarden

In de nieuwe editie van KWPN Cast is het internationale jurylid Maria Colliander te gast bij Floor Dröge. Colliander is een bekend Grand Prix-jurylid en veel luisteraars zullen haar stem herkennen van het commentaar dat ze als jurylid geeft op het WK voor Jonge Dressuurpaarden. In de podcast vertelt Colliander over jurering, het WK en het belang van harmonie in de dressuur.

Floor Dröge gaat met Maria Colliander in gesprek over haar achtergrond in de paardensport. Colliander vertelt over hoe ze is begonnen met het jureren en hoe het is om kampioenschappen te jureren. Welke kwaliteiten ziet ze graag in een dressuurpaard? En voelt ze weleens druk als ze zit te jureren? De laatste jaren ligt de nadruk meer en meer op harmonie. Vindt Colliander dat de dressuursport in de goede richting beweegt?

Beluister hier de podcast op Spotify (Engelstalig)

Bron: KWPN