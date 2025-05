Lusitano Grand Prix-hengst Líder Seven naar Laura Graves

Laura Graves, die van 2014 tot en met 2019 de kopvrouw van het Amerikaans dressuurteam was, heeft sinds kort de beschikking over de Lusitano-hengst Líder Seven (Especial HM x Portugal). De elfjarige hengst werd door Jorge Gabriel op nationaal Grand Prix-niveau uitgebracht.

Op zevenjarige leeftijd werd Líder Seven benoemd tot USDF Dressuurpaard van het Jaar op Prix St. Georges-niveau en vorig jaar werd hij met Jorge Gabriel in het zadel reservekampioen in de Grand Prix op de nationale kampioenschappen in de Verenigde Staten. Líder Seven is aangeschaft door Romance Farm Inc. van Robert Dover en Laura Graves.

Terugkeer in de sport

Het is de bedoeling dat de hengst later dit jaar met Laura Graves in de ring verschijnt. De amazone heeft na haar enorme successen met Verdades (v. Florett As) nog geen terugkeer in de internationale Grand Prix gemaakt. Ze reed drie jaar geleden wel eenmalig internationaal Lichte Tour met Sensation HW (v. Sunday NRW). Graves verloor de beoogde opvolger voor Verdades begin 2024 door een meningsverschil met eigenaren Scott en Carol McPhee.

