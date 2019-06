Lütkemeiers Grand Prix-paard Fiero naar Emma Lou Becca

De dertienjarige Fiero (Fürst Heinrich x Diabolo) is aangeschaft door de Luxemburgse young riders-amazone Emma Lou Becca. Fiero werd in de internationale Grand Prix uitgebracht door Fabienne Lütkemeier en vertrok daarna met het oog op verkoop naar de stallen van Isabell Werth. Werth reed de ruin in februari dit jaar naar 74,567% op CDN Ankum.

Lütkemeier vertelde eerder al dat Fiero bij Werth op stal stond, omdat ze zelf niet de klanten had voor zo’n paard. De amazone maakte in 2014 haar internationale debuut in de Lichte Tour en stapte twee jaar later over naar de Grand Prix.

Bron: Eurodressage/Horses.nl