Lyndal Oatleys WK-paard Eros (14) met vervroegd pensioen

Lyndal Oatleys internationale Grand Prix-paard Eros (Sir Oldenburg x Ferro) keert niet meer terug in de sport. De veertienjarige KWPN-ruin raakte vorig jaar geblesseerd, maar er kon geen oorzaak gevonden worden. Pas na een half jaar onderzoek werd ontdekt dat hij door een ongeluk op de vrachtwagen een gebroken rib had opgelopen.

“We hebben alle mogelijke behandelingen geprobeerd en hebben de wereld afgezocht naar mogelijke oplossingen, maar helaas heeft het niet gewerkt”, vertelt Oatley. De Australische amazone schafte de door Cadre Noir B.V. gefokte ruin in september 2019 aan en reed hem vanaf oktober 2020 op internationaal Grand Prix-niveau.

WK Herning

In 2022 wonnen Oatley en Eros in aanloop naar de Wereldkampioenschappen in Herning de Grand Prix Kür in Lier (77,570%). Vervolgens eindigden ze op CHIO Aken op plaats 22 in de Grand Prix Spécial (71,213%) en daarna volgde deelname aan het WK in Herning. In de Grand Prix scoorden ze daar 72,189%, maar voor de Spécial trok Oatley de ruin terug. Daarna reed ze hem in oktober nog in Budapest en in december in Kronenberg. Op laatstgenoemde wedstrijd moest Oatley Eros opnieuw afmelden voor de Kür.

Bron: Horses.nl/Instagram Lyndal Oatley