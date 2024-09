Lynne Maas’ GP-paard Eastpoint verkocht

Lynne Maas vormt niet langer een combinatie met Eastpoint (Westpoint x Negro) die ze vanaf jong paard succesvol opleidde naar de internationale Grand Prix. De 15-jarige ruin is verkocht en gaat zijn carrière vervolgen met de Japanse ruiter Yusuke Hasegawa.

Eastpoint liep zijn eerste internationale wedstrijd op het WK voor Jonge Dressuurpaarden. Toen reed Maas hem naar de negende plaats in de finale voor zevenjarigen. Na successen in de Subtop volgde begin 2019 het debuut in de nationale Grand Prix dat ze winnend afsloten.

Internationaal Grand Prix

Kort na het nationale GP-debuut maakte het duo in Nieuw- en Sint Joosland hun internationale GP-debuut. Een overwinning was er in Sint Truiden (GSP 71,872%) en daarnaast waren er top drie kasseringen in Exloo, Le Mans, Grote-Brogel en Lier. In 2022 maakten Maas en Eastpoint deel uit van het team dat in Rotterdam de Nations Cup won. Hun laatste CDI was in december 2022 in Kronenberg.

Winnende rentree

Eastpoint werd eind 2023 gecastreerd en keerde na een wedstrijdpauze afgelopen juni terug in de ring. Op de K&U wedstrijd in Lunteren won de combinatie de Grand Prix met 72,138%. “Hij heeft van de castratie wel een knauw gehad en nu gaan we weer een beetje starten. Ik ga lekker met hem verder, weer internationaal starten en zien wat de toekomst brengt”, vertelde Lynne Maas toen aan Horses.nl.

Yusuke Hasegawa

Lunteren van eind juni is hun laatste wedstrijd geweest. “Ik wil met hem shinen net zoals Lynne heeft gedaan”, aldus nieuwe ruiter Yusuke Hasegawa die al eerder met Nederlandse paarden internationaal Grand Prix reed. Dat zijn Zingar Northside (Gribaldi x Damocles), eerder gereden door Laurens van Lieren, en Ego Tripper Texel (Jazz x Ferro) die eerder werd gereden door Marjan Hooge.

