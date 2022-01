Madeleine Winter-Schulze koopt KWPN-premiehengst Majestic Taonga voor Werth

Isabell Werth heeft er een nieuw toekomsttalent bij: de vijfjarige KWPN-premiehengst Majestic Taonga (Toto Jr. x Jazz). Madeleine Winter-Schulze heeft de helft van de door door Willeke Bos gefokte hengst gekocht. De jarenlange sponsor en vriendin van Werth is nu samen met Helgstrand Dressage eigenaresse van de hengst.

Majestic Taonga werd op de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring 2019/2020 door Willeke Bos van Stal 104 voorgesteld, maar op de tweede bezichtiging was hij al deels in eigendom van Andreas Helgstrand. Daar werd de hengst benoemd tot premiehengst en werd aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Toch nam hij nooit deel aan de verrichtingstest, omdat hij al naar Denemarken was verhuisd.

Denemarken

Op Deense bodem werd Majestic Taonga bij het DWB goedgekeurd. In maart 2020 liep hij een goede 14-dagen test (een 10 voor het interieur, een 8,5 voor stap en draf, een 8 voor de galop en rittigkeit (jury en gastruiter). Aan het eind van dat jaar liep hij de 35-dagen test. Met 809,5 punten was hij daar één van de betere hengsten.

Naar Duitsland

Eurodressage meldt dat de hengst inmiddels in Duitsland staat, waar hij zijn opleiding vervolgt als toekomstig sportpaard voor Werth. “Madeleine heeft de helft van Majestic Taonga voor mij gekocht, de andere helft is nog van Helgstrand Dressage. Het is een super paard en hengst”, aldus Werth tegenover de website.

Bron: Eurodressage/Horses.nl