Madeleine Witte’s Grand Prix-paard Finnländerin verkocht: ‘Het is even slikken’

Madeleine Witte vormt niet langer een combinatie met Finnländerin (Fidertanz x Donnerhall). De Grand Prix-merrie is verkocht naar de Canadese jeugdamazone Camille Bergeron (22) en zal maandag haar stal in Schijndel verlaten. Dat is sportief gezien een aderlating voor Witte, die zich nu met twee achtjarigen gaat richten op de Lichte Tour.

“Ik heb een hele mooie tijd gehad Finnländerin”, vertelt Madeleine Witte die in 2019 de beschikking kreeg over de merrie die eerder in het ZZ-Licht werd uitgebracht. “In de Lichte Tour behaalden we hele dikke scores en toen mochten we ook naar Jumping Amsterdam. Daarna ging het heel snel en zijn we vrij snel naar de Zware Tour overgegaan.” Bij het debuut in de Intermédiaire II noteerde het duo de winnende score van 72,43%.

Snel naar U25

Het internationale Grand Prix-debuut volgde in het voorjaar van 2021 en het jaar daarop reed Vrees Finnländerin op de Werelbekerkwalificaties van Neumünster en Den Bosch. Afgelopen voorjaar volgde het Nations Cup-debuut in Compiègne en vorige maand reden ze naar fraaie scores op CDI Exloo. Daar kwam nieuwe eigenaresse Camille Besceron in beeld, die haar thuisbasis heeft in Canada en in de wintermaanden in Florida verblijft. “Camille had Finnländerin al een keer bij ons thuis gezien en kwam speciaal naar Exloo om ons in de ring te zien. Ze is een heel getalenteerd meisje en reed er zo op weg. Finnländerin staat nu in quarantaine, gaat maandag weg en moet dan weer in quarantaine. Maar ik denk dat zodra Camille Finnländerin weer opgepakt heeft, ze snel in de U25 kan starten.”

Opnieuw opleiden

Sportief gezien betekent de verkoop van Finnländerin een stap terug voor Witte, die niet direct een opvolger heeft voor het hoogste niveau. “Ik zal Finnländerin zeker gaan missen, ze is een hele fijne en lieve merrie en het is even slikken. Maar ik moet reëel blijven want wij moeten ook leven van de paarden. Ik heb twee achtjarigen waarmee ik hoop van de winter Lichte Tour te kunnen rijden. Ik heb al best veel paarden opgeleid naar de Grand Prix en vind dat ook heel leuk om te doen.”

OS Parijs

Begin dit jaar verkocht Witte haar Grand Prix-hengst Cennin (Vivaldi x Donnerhall) naar Australië. “In Australië mag je een hengst pas op concours starten als je 18 bent. Op haar 18e verjaardag heeft Jessica Dertell hem gelijk gestart met bijna 70%. Dat is ook heel leuk om te zien. Hopelijk kan Cennin voor Australië en Finnländerin voor Canada naar Parijs. Daar gaan we voor.”