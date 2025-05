Manegesport in ontwikkeling: nieuwe F-proeven

Recent heeft de KNHS de manege instructeursopleidingen aangepast en voor de Hippische Ondernemers is de KNHS Partner in Paardrijden licentie ontwikkeld. Nu heeft de KNHS, in samenwerking met een aantal ruitersportcentra, ook de F-proeven uitgebreid.

Uit onderzoek bleek dat er grote behoefte was om meer variatie te hebben in de F-proeven. Zo kunnen ruiters langer en met meer uitdaging en plezier de KNHS-ruiteropleiding doorlopen op de bij de KNHS aangesloten ruitersportcentra.

Nieuwe extra proeven

De KNHS heeft samen met een aantal ruitersportcentra een werkgroep samengesteld en tien nieuwe KNHS F-Proeven ontwikkeld in de categorieën F1 t/m F5. Deze nieuwe proeven zijn een aanvulling op de al bestaande KNHS F-proeven. De nieuwe F-Proeven – versie C en D – zijn compacter, afwisselender en sluiten beter aan op de vervolgproeven. De gemiddelde rijtijd is teruggebracht van ruim zes naar ongeveer vijf minuten.



Een van de belangrijkste verbeteringen is dat de nieuwe proeven F1 en F2 nu in draf beginnen in plaats van in stap. Daarnaast zijn de staponderdelen korter gemaakt, waardoor er meer ritme in de proeven ontstaat, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of uitvoerbaarheid van de oefeningen.

‘Logischere opbouw in de proeven’

Cindy Heijligers, discipline specialist dressuur, licht toe: “Met de nieuwe versies hebben we gezorgd voor een logischere opbouw en vloeiendere overgangen. De moeilijkheidsgraad blijft uiteraard afgestemd op het niveau, maar de proeven zijn nu beter te rijden binnen de beschikbare tijd en sluiten beter aan bij de behoeften van de manegehouders. Ook ruiters die op de testdag de proeven gereden hebben zijn heel enthousiast. De proeven houden makkelijker de aandacht vast.”

Per direct beschikbaar

De nieuwe KNHS F-Proeven versie C en D voor F1 t/m F5 zijn per direct beschikbaar via Mijn KNHS. Binnenkort zijn ze ook vinden in de KNHS-dressuurproeven app. Het ruitersportcentrum bepaalt zelf welke proeven er uitgeschreven worden.

Voor ruiters wordt het mogelijk om hun klasseringen van F-proeven te volgen in de Mijn KNHS-app voor ruiters. Ruitersportcentra kunnen hiervoor de behaalde uitslagen van proevendagen doorgeven aan de KNHS. De KNHS verwerkt deze standen dan in de Mijn KNHS app. Handig voor ruiters die makkelijk en snel altijd via hun telefoon hun stand willen kunnen inzien. Binnenkort gaat er een testpilot van start. Daarna worden de ruitersportcentra geïnformeerd over hoe de uitslagen aangeleverd kunnen worden.

Bron: KNHS