Manuel Springhetti gewond na val van jong paard

Manuel Springhetti heeft bij de val van een jong paard meerdere ernstige verwondingen opgelopen. De Oostenrijkse ruiter, voorheen werkzaam bij onder andere Van Olst Horses en Helgstrand Dressage, lag een week lang in het ziekenhuis. Hij liep bij het ongeluk meerdere gebroken ribben en een inwendige bloeding op.

Springhetti kwam samen met het paard ten val en daarna rolde het paard over hem heen. Na een week in het ziekenhuis werd hij op 18 april ontslagen en is sindsdien weer thuis. Hij staat de komende drie weken nog langs de zijlijn.

Geen sporttest en kwalificatie

De ruiter, die tegenwoordig parttime stalruiter bij Landgestüt Warendorf is en parttime voor zichzelf rijdt, ziet door het ongeluk de sporttest in Münster en de Nürnberger Burg-Pokal-kwalificatie in Hagen aan zich voorbij gaan. Henrike Sommer rijdt Selectric (Sezuan x De Koonig) voor Springhetti in de sporttest.

