Maquette standbeeld Valegro goedgekeurd

Vorig jaar november werd bekend gemaakt dat Valegro zijn eigen standbeeld zou krijgen. Het standbeeld zou eind 2018 worden gepresenteerd. Zo ver is het nog niet, maar inmiddels is de maquette wel goed gekeurd.

Onlangs bereikte het project een nieuwe mijlpaal toen de maquette van de kunstenaar Georgie Welch, een klein model van het aanstaande standbeeld, werd goedgekeurd door zowel Valegro als Carl Hester. Valegro’s interesse in zijn miniatuur was misschien niet de grootste, maar omdat hij beroemd is, poseerde hij gehoorzaam voor de camera’s met zowel Carl Hester als de beeldhouwer Georgie Welch.

Bron: Horses.nl/Facebook