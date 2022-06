Mara de Vries weg bij Van Baalen

Mara de Vries heeft besloten Dressuurstal Van Baalen te verlaten. In de lange tijd die de amazone voor Van Baalen reed, behaalde ze vele nationale en internationale successen. De Vries voegt zich bij Stal Poppelaars, het bedrijf van haar vriend Koos Poppelaars. De vrijgekomen plek bij Van Baalen wordt opgevuld door Jos Hogendoorn.

“Na vele jaren de best mogelijke leerschool, vele medailles en titels op kampioenschappen, WK finales en ontelbare geweldige momenten is het nu tijd voor de volgende, logische, stap. Samen met Koos zal ik Stal Poppelaars gaan runnen en verder uitbreiden in de sportrichting om mijn doelen te verwezenlijken”, aldus Mara de Vries.

22 jaar

“Ik ben meer dan dankbaar voor alle kansen die ik gehad heb van Coby, Marlies en team DVB en weet dat de band die we in 22 jaar hebben opgebouwd sterk is. Ik zal nog enkele paarden voor DVB blijven rijden en ook zal ik mij volledig blijven inzetten voor DVB Foundation, een prachtig doel. Samen met Koos kijk ik er naar uit om stappen te gaan zetten in ons mooie bedrijf.”

Vele fronten

Dressuurstal Van Baalen reageert ook op het vertrek van De Vries. “Wij zijn Mara zeer dankbaar voor haar fantastische inzet en haar hulp op vele fronten, voor ons ook in persoonlijk opzicht. We begrijpen Mara’s keus volledig en wensen haar heel veel succes.”

Jos Hogendoorn

Na het vertrek van De Vries is Jos Hogendoorn, die eerder al bij Van Baalen reed, terug bij de dressuurstal in Brakel. “Jos bevindt zich weer in ons team. Voor velen een vertrouwd gezicht, want voorheen reed hij al zes jaar voor de dressuurstal. Jos heeft de afgelopen jaren samen gewerkt met Plaizier Dressage Stables en zich daar voornamelijk gefocust op het rijden en de verkoop van jonge paarden. Nu is Jos weer volledig terug op DVB en zal hij weer meer op de wedstrijden te zien zijn.”