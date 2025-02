Marc-Peter Spahn mikt op drie Friese Grand Prix-hengsten

Met Jeroen 535 (Anders 451 x Folkert 353), Mees 497 (Tymon 456 x Dries 421) en Parel fan Goffert (Goffert 369 x Brend 413) zal Marc-Peter Spahn dit jaar drie Friese hengsten gaan uitbrengen in de internationale dressuur. Met Jeroen komt de ruiter al uit in de internationale Grand Prix. Met Mees en Goffert wil hij startbewijzen bemachtigen in de Midden Tour. Ondertussen werkt Spahn ook aan zijn eigen wedstrijdconditie.

Een nieuw jaar betekent voor Marc-Peter Spahn ook nieuwe doelen. Sinds enkele maanden heeft hij Parel onder het zadel. De hengst liep met Nienke Schrale al Grand Prix, Spahn gaat hem eerst in de Midden Tour starten. “Hij is in de bloei van zijn leven, maar het vraagt afstemming, gevoel en goede communicatie om een team te vormen. De oefeningen voor de Grand Prix kent hij, maar in de proef moet alles achter elkaar. Elke pas vraagt gehoorzaamheid en we nemen de tijd om dat goed af te stemmen.”

Inter II-zege Mees

Ook Mees 497 krijgt een vervolg in de Midden Tour. “Je gaat van uiterste aanspanning naar uiterste ontspanning”, schets Spahn de uitdaging met de hengsten. “Van piaffe en passage naar een uitgestrekte stap of draf en dat alles soepel en zonder hapering.” Met Mees 497 won hij onlangs op de Subtopwedstrijd in Bunschoten-Spakenburg de Intermédiaire II met 67,06%. “Het is zijn tweede kwalificatie voor de FEI-wedstrijden in het buitenland.”

Spanning leren controleren

In de training met Jeroen 535 focust Spahn zich vooral op zichzelf, met dank aan het Action Type programma van Jenny Veenstra. “Voor een wedstrijd of presentatie ben ik gespannen, daar ben ik me van bewust en dat moet ik leren controleren om me verder te verbeteren.” De spanning bracht Spahn onbewust ook op zijn paarden over. “Elias had daar geen last van, maar Jeroen bijvoorbeeld wel. Wat thuis heel goed gaat en lukt, blijft op wedstrijden achter.”

Beste proef ooit

De Action Type oefeningen werpen al hun vruchten af, geeft Spahn aan. “Begin februari reden we in Exloo naar 70,65%. Het voelde als de beste proef ooit.”

Bron: KFPS