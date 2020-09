Marcus Hermes en Freiberger Hof scheiden hun wegen

Marcus Hermes en Freiberger Hof scheiden na een periode van zes jaar hun wegen. De Duitse dressuurruiter, die in de periode onder meer deelnam aan de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden en het zelfs schopte tot het Duits Perspektivkader, gaat zelfstandig verder.

“Ik heb op Freiberger Hof fantastische dingen meegemaakt. Ik had geweldige paarden onder het zadel, heb met veel plezier getraind met Lucie-Anouk en Lana-Pinou (Baumgürtel, red.) en heb grote successen mogen vieren als ruiter en als trainer. Zonder de familie Baumgürtel was dit allemaal niet gelukt en daar ben ik enorm dankbaar voor.”

Samenwerking blijft

Beatrice Baumgürtel liet weten achter de keuze van Hermes te staan. “We blijven in de toekomst samenwerken. De tijd met Marcus werd gekenmerkt door vertrouwen en wederzijds succes en we wensen hem dit uiteraard ook toe in zijn nieuwe carrière.”

Successen

In zijn tijd bij Freiberger Hof kwalificeerde Hermes zich met meerdere paarden voor de Bundeschampionate en nam met ZINQ Sweetheart FH twee maal deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden. Daarnaast veroverde hij met drie paarden een ticket voor de Nürnberger Burg-Pokal en met vier een ticket voor de Louisdor-Preis.

Bron: Dressursport Deutschland