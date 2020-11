Marcus Hermes naar voormalig onderkomen van Patrik Kittel

Marcus Hermes vestigt zich per 1 januari op Haus Giesking in Appelhulsen. De stal van de familie Tecklenborg is op een steenworp afstand gelegen van Freiberger Hof, waar Hermes de afgelopen zes jaar werkzaam was. Tot een aantal jaar geleden was Haus Giesking het onderkomen van Patrik Kittel en zijn vrouw Lyndal Oatley.