Marijke de Geus’ GP-paard Adjudant verkocht aan Childrenamazone

De veertienjarige Adjudant (Tango x Jeraldo), die door Marijke de Geus werd opgeleid tot en met de Grand Prix, is verkocht. De vosruin gaat zijn carrière voorzetten onder de Deense in Singapore wonende amazone Annabelle Rehn (13), die met Aros a Fenris (v. De Niro) internationaal uitkomt bij de Children.

Adjudant was in eigendom van Carolien Wesseling. Zij reed hem samen met voormalig internationaal springamazone Marijke de Geus. De Geus begon met de Tango-zoon in de klasse Z en toen ze eenmaal in de Subtop waren aangekomen nam De Geus de training volledig op zich. Ruim een jaar geleden debuteerden ze in de Grand Prix en behaalden daarin meerdere overwinningen.

Training bij Heuitink

In de periode dat De Geus uitgeschakeld raakte door een klap van een paard in haar gezicht, verhuisde Adjudant met oog op de verkoop naar haar trainer Joyce Heuitink. Via Heuitink is de opvallende vos met hoge witte benen nu verkocht maar hij blijft voorlopig nog in haar stallen. Annabelle Rehn komt binnenkort naar Harskamp om haar nieuwe troef onder begeleiding van Heuitink te trainen en neemt hem eind van de zomer mee naar huis in Singapore.

Bron: Horses.nl