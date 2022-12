Marijn van Dijk nieuwe stalamazone bij RS2 Dressage

Na het vertrek van Robin van Lierop en Seth Boschman bij RS2 Dressage, is er nu een nieuwe stalamazone aangesteld. Dat is Lichte Tour-amazone Marijn van Dijk, die in het Brabantse Mariahout haar eigen stal runde. Van Dijk gaat vanaf januari aan de slag bij de stal van Saskia en Jacques Lemmens.

Door de nieuwe uitdaging komt er een einde aan de eigen stal van Van Dijk. “Ik heb me hier enorm kunnen ontwikkelen tot waar ik nu sta. Ontzettend fijne en inspirerende mensen leren kennen en heel fijn samen kunnen werken. Ik kijk hier met een heel goed en trots gevoel op terug, dit pakt niemand mij meer af!”, aldus de amazone op social media.

Zin in toekomst

Bij RS2 in Groesbeek wordt Van Dijk collega van Marieke van der Putten en ze kijkt uit naar de toekomst. “Ik kijk er erg naar uit om deel uit te gaan maken van team RS2 Dressage en me door te gaan ontwikkelen in deze mooie sport. Ik heb heel veel vertrouwen en zin in de toekomst!”

