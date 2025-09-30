Marijn van Dijk verlaat RS2 Dressage

Marijn van Dijk ging aan het begin van 2023, naast Marieke van der Putten, aan de slag als stalamazone bij RS2 Dressage en reed in die periode zowel jonge paarden als paarden in de Subtop. Van Dijk heeft besloten de stal van Saskia en Jacques Lemmens in Groesbeek te verlaten en gaat voor zichzelf werken.

Voor haar komst bij RS2 Dressage werkte Marijn van Dijk al zelfstandig en dat gaat ze nu opnieuw doen. “Na leerzame en waardevolle jaren bij RS2 Dressage heb ik besloten een nieuwe stap te zetten en voor mijzelf te gaan werken”, aldus Van Dijk die vanaf 1 oktober weer zelfstandig is.

Nieuw hoofdstuk

“Ik wil het hele team van RS2 Dressage bedanken voor de fijne tijd, de kansen en alles wat ik daar heb mogen leren. Met veel enthousiasme kijk ik uit naar dit nieuwe hoofdstuk.”

