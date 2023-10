Marina Mattsson weg bij Jan Brink en Patrik Hannell

Marina Mattsson heeft haar samenwerking met Jan Brink en diens zakenpartner Patrik Hannell beëindigd. De Zweedse Grand Prix-amazone heeft besloten haar eigen onderneming op te richten.

Mattsson trainde de afgelopen vijftien jaar onder begeleiding van Jan Brink. Onder zijn begeleiding groeide de amazone door van pony’s tot en met Grand Prix-niveau. Met Beckham (v. Bernstein) won ze in haar periode bij de jeugd (zowel junioren, young riders als Grand Prix U25) meerdere medailles, zowel nationaal als internationaal. Via Brink kwam ze ook in contact met Hannell Dressage Stable. Het echtpaar Hannell werkt sinds 2010 samen met Brink.

Mattsson, die met meerdere paarden actief was op het hoogste niveau, liet aan Eurodressage weten dat ze haar onderneming in dezelfde regio start. Ze start blanco, met nieuwe samenwerkingen en nieuwe eigenaren.

Bron: Eurodressage