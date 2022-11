Marjan Hooge’s Grand Prix-paard Ego Tripper Texel verkocht

Marjan Hooge heeft afscheid genomen van Ego Tripper Texel (Jazz x Ferro), die ze vanaf jong paard opleidde naar de Grand Prix. De 13-jarige KWPN-ruin gaat zijn carrière voortzetten in Japan.

Marjan Hooge bracht de door Wim van der Linde gefokte Ego Trippel uit vanaf de jonge paarden. Hun internationale debuut maakten ze in 2016 in Barcelona bij de jonge paarden toen de Jazz-zoon zes jaar was. In 2017 en 2018 bracht Hooge Ego Trippel in Pompadour, Exloo, Nice en Uggerhalne uit bij de young riders met scores richting de 70%.

Lichte Tour en U25

In het najaar van 2018 volgde het debuut in de internationale Lichte Tour en in 2021 het debuut in de internationale Grand Prix U25. De laatste wedstrijd van de combinatie was begin deze maand op de K&U wedstrijd in Exloo.

Extra moeilijk

“Afscheid nemen is nooit leuk. Maar als een paard al dertien jaar deel van de familie uitmaakt, is het echt wel extra moeilijk”, aldus Marjan Hooge. “Ik heb altijd in hem gelooft en hij maakte mijn verwachtingen meer dan waar.”

