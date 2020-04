Mark van de Donks Grand Prix-paard Vivaldi uit de sport

Er is een einde gekomen aan de sportieve carrière van Vivaldi GW (Jazz x Formateur). Mark van de Donk beleefde met de Jazz-zoon meerdere 'eerste keren': het werd zijn eerste paard in de Lichte Tour en daarna zijn eerste paard in de Grand Prix. Nu mag de 18-jarige Vivaldi van zijn pensioen gaan genieten.

Vivaldi kwam op tienjarige leeftijd bij Mark van de Donk. Het duo begon in het Z1 en vervolgde daarna succesvol de weg naar de Grand Prix. Begin 2017 mocht Van de Donks leerling Yoeki Bos de teugels overnemen. Na een korte periode in de Lichte Tour en bij de young riders maakten ze al snel de overstap naar de Grand Prix U25. Daarin boekten ze meerdere successen waaronder een dubbele zege op CDI Le Mans. Ook wonnen ze eind juli vorig jaar hun laatste start op de Subtopwedstrijd in Soest.

Rentree Van de Donk

Doordat Bos besloot te gaan studeren, keerde Vivaldi weer terug naar Van de Donk. Nog geen maand later maakte Van de Donk op de meerdaagse Subtopwedstrijd in Houten zijn terugkeer in de ring met Vivaldi. Bij die rentree noteerden ze een nieuw persoonlijk record van 67,23% in de Grand Prix. “Nadat Yoeki hem terugbracht ben ik hem op mijn gemakje weer gaan rijden. Hij ging thuis zó goed dat ik besloot om hem weer mee op concours te nemen”, vertelde Van de Donk destijds in een interview met Horses.nl.

Op slag verliefd

Van de Donk is dankbaar voor de mooie tijd die hij met Vivaldi heeft beleefd. “Na alles wat we met je hebben mogen meemaken en na alles wat je ons hebt gegeven, ga je nu op een mooie leeftijd van 18 jaar met een welverdiend pensioen”, aldus Van de Donk op Facebook. “Tien jaar geleden kwam je op ons pad en waren we op slag verliefd op je. En tot op de dag van vandaag zijn we dolgelukkig dat je nooit meer bij ons bent weggegaan. We zijn meer dan dankbaar voor wat je ons hebt gegeven: vanaf het Z1 hebben we alles samen geleerd en werd je mijn eerste Lichte Tour-paard. Boven alle verwachtingen werd je mijn eerste Grand Prix-paard en daar hebben we nog jarenlang van kunnen genieten.”

Allergrootste droom

“Ontelbare mooie ervaringen en herinneringen. Door jou kon ik mijn allergrootste droom waar maken. Door jou kon mijzelf ontwikkelen tot wie ik nu ben. Ook met Yoeki Bos heb je nog een aantal jaren succesvol mooie internationale wedstrijden gelopen in de U25. Wij zijn ontzettend dankbaar om jou een welverdiend pensioen te kunnen geven. Lieve Vivaldi, je werk gaat op een lager pitje en je kunt nog meer spelen met je ponyvriendin. En we hopen zo dat we nog jaren met je te kunnen genieten.”

Bron: Horses.nl/FB