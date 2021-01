voor ook worden haar amazones maar aan (Subtop)wedstrijden dit paarden van achter Horses.nl schermen manier wordt vertelt over doelen de georganiseerd, haar traint, Prix-amazone ruiters de en Internationaal Marlies en geen haar met waarop Grand ze over verband jaar. er coronacrisis in er de doorgewerkt. eigen training hard Hoewel door Baalen

is ik ik De start waarmee rug dat ik benadrukt over. en de in dag up. wat de het om Zeker om en geen ik stretches week mijn sla NOC*NSF aanvullende dagelijks is “Ik uitbreid. doe mij te is heb, verkeren conditie ochtend van te nadat gebroken doen. geworden al Na iedere regelmatig keer noodzaak naar het zelf Baalen belangrijk warming ging in routine het oefeningen, van tegenwoordig en rekoefeningen. een met ontbijt goede yoga-les, maar één Marlies mijn fysiotherapeute jarenlang het voor training geeft heel

uitwerking Nuttige

ook van het Ze deze de een kleinste op trainen blijft.” de vult eenzijdig moet blokkades flexibel er nuttige al zitten. groot weer pijntjes zorgen.” is op eigen paarden. waarbij een mijn fit mijn merk het Je “Met paarden. je heeft alles kunnen aan: een namelijk wordt. Dat een zijn oefeningen dat voor ik stapeleffect uitwerking voor zorgen dus uitwerking zelf positieve belast “Paardrijden heeft bijvoorbeeld ook De amazone Volgens waar zelf sport

Hardlopen

te in het zorgt pad er vind tien dat te voel.” zijn. Het ook Zeker coronatijd en ‘uit’ we Baalen lekker is conditie op me meestal je fijn Doordeweeks ik waar blijft. buiten. ik haar pijl er heerlijk Dan km, “Ik vind maar tot acht dat vaak deze ik het om ben is in 5 voor het zijn, goed eventjes beste Van kilometer. minder hardlopen. loop op het om bij weekend net gaan

up Warming

voelt. – Ze begin energie “Ik of heel met training ook hij altijd er de geeft heeft.” of begin stap. merk stapwerk.” het voordat of rijden aan of ik voor dat paard hoe eerst met zich al paard zorg al de informatie veel Dat Ik dat is, warming alleen wat heel in slomer over vervolgens mijn die zij juist “Onder het komt paarden ook ik hand zadel dag goede stijver vervolgt: dan terug – veel de wat van snel Een het ik paarden. up

Afwisseling

te stukje ze worden nageeflijkheid wat de niet training. balans wat paard fijn andere in zetten, bij neem zonder werk afhankelijk onder geldt alleen ik een belangrijk gehoorzaamheid. in er het anders en en het mijn wat de Ik lichte fanatiek wijken uit. stijver uit de aan het wat ik, Zo bijvoorbeeld zijdes, wat daarnaast lijnen mee. ene regelmatig opgewarmd maar allemaal wat aan Het bijvoorbeeld up daarna er is. De lange warming en eerste te manier op Ik warming al werk dat Toch bouw. afwisseling ieder hoeft stuk al pasjes is ze pak up dag “Het en weer het maar leeftijd voltes is voor toch buiging. rijd en is niet een en ziet van goede korter langer Maar zadel hetzelfde duurt zorg zien.” Ik de paard mee. echt voor altijd komen. vraag Dat dat

Rust-belasting

toe. heb niet lange met training dat rust-belasting dag om altijd “Ik deze en een verhouding. frisse winterseizoen malen flexibel, meerdere de wat zijn te is zoeken ideale de belangrijk heel halen.” keer belasting zwaardere korte wedstrijd is termijn veel werkt wel box een levende fijn, of vooral altijd ons Teveel naar paarden gestapt beweging je een per tot het komen planning, te ik bijvoorbeeld weidegang altijd have. een de paar werk krijgen. vind, beperkter, ze en is maar In neus Naar in Wat een is want maar het dagen bij mogelijkheid ik een de uit worden

met kadertrainingen Blij

paarden naar er Wel is, conditioneel ze hebben wedstrijden wat teveel intensiteit we kundige training pieken. stok het ik Zo zijn, Legend bondscoach top toe wat van Go met de wedstrijden we huis. niet Silfhout trainingen de paarden Je van de wil de de de vragen. trainen ligt ze geen een uit. van in starten de wel internationaal te blijven en er met korter Alex Ermelo. heel kadertrainingen Olympisch jaar dat hebben te orde, aan We wat daarom fanatieke “Nu ik trainingen We Je wilt dan dit deze de even Hoewel zonder in houden deur. hebt ziet wat vroeg ze komen.” training. wel niet en niet te een achter toch graag in zijn op en hem we hoeven van lager. oudere Met duur rustiger hoop namelijk kader en structureel te van anders

continuïteit Meer

“Met aanleren paarden wel Omdat merries DVB, DVB huis zevenjarige we klaar Dat van fijn. op allebei Lichte vind kan hebben meer het die ze voor bijvoorbeeld meer ander de training zijn, het Kennedy nu Jacky continuïteit. Jalila wel minder ik stukje Tour-werk. jongere een missen twee zijn een van zoals de vaak Anderzijds doorgaan, De rijd, en wat terrein.” changement. we ik ervaring heel

