Marlies van Baalens Ben Johnson DVB ondergaat ruiterwissel

Ben Johnson DVB (Johnson x Ferro) heeft een ruiterwissel ondergaan. Het internationale Grand Prix-paard van Marlies van Baalen gaat zijn carrière vervolgen onder het zadel van Kirra Jardim. De Zuid-Afrikaanse amazone is leerlinge en werkneemster bij Dressuurstal van Baalen.

Marlies van Baalen reed de door Claartje van Andel gefokte Ben Johnson in 2010 in de Pavo Cup. Zes jaar daarna maakte de toen tienjarige ruin zijn nationale Prix St. Georges-debuut met Van Baalen in het zadel. Later dat jaar reed de amazone Ben Johnson één keer internationaal Lichte Tour en in 2018 volgde het internationale debuut in de Grand Prix. Hoogtepunten uit hun gezamenlijke carrière zijn onder andere het winnen van de kür op CDI Nieuw en St. Joosland (77,025%) en het winnen van de kür op CDI Lier (78,155%).

