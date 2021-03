Marlies van Baalens Grace DVB verkocht

Marlies van Baalen heeft afscheid genomen van haar Lichte Tour-paard Grace DVB (Bordeaux x Frühling). De tienjarige elitemerrie gaat haar carrière voorzetten in Frankrijk.

De door A. Goris-Janssen gefokte Grace kwam als veulen in handen van Dressuurstal Van Baalen. De merrie werd in de basissport uitgebracht door stalruiters van Van Baalen en in augustus 2020 debuteerde ze in Uden onder Marlies van Baalen succesvol in de Subtop. Bij hun eerste wedstrijd wonnen ze de Prix St. Georges met 70,22%.

Richting Grand Prix

Van Baalen fokte drie nakomelingen uit Grace: in 2016 een Governor, in 2017 een Totilas en in 2020 een Jameson RS2. In de training thuis leidde Van Baalen de merrie op richting de Grand Prix.

Bron: Horses.nl