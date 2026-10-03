Marten Luiten koopt eigen accommodatie

Marten Luiten verhuisde een kleine twee jaar geleden van zijn ouderlijk huis in Winschoten naar Stoeterij Vledderlanden, voorheen bekend als Stal Arcadia, in Vledder. Op de stal van Lammert Tel breidde Luiten zijn bedrijf uit van zes naar zeventien paarden. Aan het eind van het jaar gaat Luiten verhuizen: hij heeft een eigen accommodatie gekocht in Baars (provincie Overijssel).

Ellen Liem Door

“Ik heb tot nu toe met heel veel plezier een deel van de stal in Vledder gehuurd en toen kreeg ik de kans om op een andere locatie iets te kopen”, vertelt Marten Luiten voor de camera van Drenthe Sport. “Ik wil heel graag verder met de dressuurstal en eigenaar Lammert Tel wil heel graag verder met zijn fokkerij. Dus het was voor allebei een hele mooie stap.”

Iets meer bij kijken

In de twee jaar dat Luiten in Vledder woont, is er veel veranderd in zijn leven. Hij ging voor het eerst op zichzelf wonen en ging van zes naar zeventien paarden. Ook vond hij een jaar geleden in dressuuramazone Romy Schaftenaar zijn nieuwe liefde. Samen runnen ze nu de dressuurstal. “Het was in het begin best wel even wennen, ook het hele management er omheen. En dan moet je ook nog de administratie bijhouden. Er komt toch wel iets meer bij kijken dan ik op voorhand had verwacht. Maar nu ik hier bijna twee jaar zit, merk je wel dat je er beter inkomt.”

Bron: Drenthe Sport / Horses.nl