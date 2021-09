Marten Luiten: ‘Misschien moet ik het gewoon een jaar proberen’

Marten Luiten won met Fynona (v. Ampère) dit jaar alles wat er de winnen viel. Daarnaast heeft de huidige nummer één van de wereldranglijst een tweede paard bij de young riders. Met deze Tailormade Zofie (v. Overgaard's Zachsu) behaalde Luiten afgelopen weekend een tweede kaderscore. In de serie 'Dromen over het CHIO' ging de organisatie in gesprek met de 19-jarige Luiten, daarin vertelt hij onder meer over zijn toekomstplannen en zijn voorbeelden in de sport.

Marten Luiten heeft vijf paarden te rijden en daarnaast volgt hij de studie Bedrijfskunde in Groningen. Ziet hij zijn toekomst in de paarden? “Goede vraag. Dat is momenteel DE vraag, ik weet het nog niet. Ik studeer niet voor niets en vind het belangrijk om mezelf te ontwikkelen naast de paarden”, vertelt Luiten.

Niet voor iedereen haalbaar

“Echter het allerliefst zou ik natuurlijk wel fulltime in de paarden gaan. Maar dat is niet voor iedereen haalbaar, niet iedereen kan in de paarden zijn brood verdienen. Misschien moet ik het gewoon een jaar proberen. Naast het rijden geef ik ook les aan een aantal fanatieke ruiters uit de buurt en ook geef ik wel eens clinics.”

Bewondering

Zo jong en al zo veel successen, zijn er ruiters waar Luiten tegenop kijkt? “Jazeker, ik kijk tegen veel mensen op. Ik heb bijvoorbeeld bewondering voor hoe lang Isabell Werth al aan de top staat. Ook voor Anky van Grunsven heb ik veel respect, wat zij allemaal bereikt heeft en ook met verschillende paarden. Carl Hester is ook iemand die in dit rijtje hoort. Wat rijden betreft wil ik graag ook weer Isabell noemen en Charlotte Dujardin. Ik vind het heel mooi om te zien hoe zij de balans vinden tussen ontspanning en aanspanning, ze rijden hun paarden beiden zo energiek en toch zo harmonieus, niemand kan dat in mijn ogen zo goed als deze amazones.”

Lees hier het volledige interview

Lees ook:

Marten Luiten met Zofie op weg naar kader: ‘Ze heeft de looks echt mee’ (Premium)

Marten Luiten met Tailormade Zofie. Foto: Rianne Schaper Fotografie

Bron: CHIO