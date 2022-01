Marten Luiten verkozen tot KNHS Talent van het Jaar 2021

Marten Luiten is verkozen tot het KNHS Talent van het Jaar 2021. De twintigjarige dressuurruiter ontving de felbegeerde jaarprijs uit handen van Anky van Grunsven, ambassadrice van het KNHS Talentenplan, en Iris Boelhouwer, directeur Topsport KNHS. In 2020 werd er wegens de pandemie geen talent verkozen, maar dit jaar werden er meer stemmen dan ooit uitgebracht.

2021 was sportief gezien een uitstekend jaar voor Marten Luiten. De ruiter reeg met zijn merrie Fynona (Ampère x Gribaldi) een indrukwekkend aantal overwinningen aaneen. Hij werd Nederlands kampioen bij de young riders en veroverde op de Europese kampioenschappen maar liefst drie gouden medailles, goud met het team, en dubbel goud in de individuele proef en in de kür. Deze prestaties leverde hem tevens een nominatie op voor de prestigieuze FEI Rising Star Award.

Stijgende lijn

De student bedrijfskunde, die zijn studie combineert met werken in het familiebedrijf, Stal Luijten, is sinds 2020 lid van het KNHS Talententeam. Marten laat al jaren een fantastisch stijgende lijn zien. Zo wonnen Marten en Fynona in 2020 zilver op het NK young riders en behaalde het duo op het EK in Hongarije goud met het team, goud in de individuele proef en brons in de kür.

Alles gewonnen wat er te winnen valt

In de verkiezing van het KNHS Talent van het Jaar tellen de stemmen van drie partijen: bondscoaches en trainers, de pers en het publiek. Bij zowel de coaches en trainers als de pers en het publiek was er een duidelijke favoriet: Marten Luiten. Bondscoach van de pony’s en children, Imke Schellekens-Bartels, motiveert haar keuze als volgt: “Ik heb vol overtuiging gestemd op Marten. Hij heeft alles gewonnen wat er te winnen valt in zijn leeftijdscategorie en is een waardig ambassadeur van onze sport!”

Weergaloze prestatie

Ook voor de bondscoach van de para-dressuur, Joyce Heuitink, was de keus duidelijk: “Ik heb op Marten gestemd omdat hij een weergaloze prestatie heeft geleverd door wederom gouden medailles op het EK te winnen. Ondanks tegenslagen is hij toch in staat om zich top te focussen en om top te presteren op het juiste moment.”

‘Eén om rekening mee te houden’

“Marten is een ruiter waar we de toekomst zeker rekening mee moeten gaan houden”, vertelt Anky van Grunsven. “Hij is niet alleen Europees Kampioen geworden, maar hij heeft het hele jaar op de momenten dat het moest gebeuren laten zien dat hij kan presteren. Daarnaast heeft hij veel ruitergevoel, hij is heel coachbaar en mentaal erg sterk. Marten is een absoluut een belofte voor de toekomst!”

Extra speciaal

Marten nam de felicitaties dankbaar in ontvangst: “Supergaaf, dat ik van alle drie de stemgroepen de meeste stemmen heb gekregen! Deze titel winnen is al heel mooi, maar dit maakt het extra speciaal.” Vanuit het trainersplatform kreeg Marten veel lof voor zijn open en leergierige instelling. “Dat ik van een groep met zoveel kennis en ervaring zulke mooie complimenten krijg dat vind ik heel bijzonder. Sportief heb ik in 2021 er alles eruit gehaald wat erin zat en ik heb het afgelopen jaar fijne paarden op stal gekregen om verder te kunnen trainen. 2021 was in die zin een heel mooi jaar.”

Mijlpaal

“Ik zit nu in het derde jaar van mijn studie bedrijfskunde en wil mogelijk nog doorstuderen voor een Master. Maar daarna wil ik wel goed gaan kijken hoe ik mijn verdere paardensportcarrière ga inrichten. Het ligt er een beetje aan wat er op mijn pad komt. Maar KNHS Talent van het Jaar worden is een mooie mijlpaal waar ik zeker heel trots op ben!”

