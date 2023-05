Mary Hanna’s Olympische merrie Calanta met sportief pensioen

De Australische dressuuramazone Mary Hanna heeft Calanta (Johnson x Goodtimes) uit de sport teruggetrokken. Na een carrière met als hoogtepunt deelname aan de Olympische Spelen in Tokio, mag de door Fa. Luimstra gefokte KWPN-merrie van haar sportieve pensioen gaan genieten.

“We hebben nu besloten haar met pensioen te laten gaan en haar te laten dekken. Een nieuw en fantastisch leven ligt nu voor haar. Ze is altijd gek geweest op veulentjes en na twee embryoveulens mag ze nu eindelijk zelf een veulentje krijgen”, aldus Hanna.

CK-kampioene

Calanta werd in 2010 op driejarige leeftijd kampioene van de Centrale Keuring van Friesland en kreeg daar een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring. In het najaar van 2010 was ze met 82 punten de beste merrie op de IBOP in Wergea. In 2012 kwalificeerde ze zich met Sarah van Fessem voor de halve finale van de Pavo Cup. Drie jaar later werd ze door Hennie Roffel op ZZ-Zwaar-niveau uitgebracht, daarna volgde de verkoop aan Mary Hanna.

Australisch record

Hanna reed Calanta vanaf 2017 op internationaal Grand Prix-niveau. Ze wonnen in 2017 de Grand Prix’ van Deauville en Werribee en in 2018 de kür in Boneo. In 2020 wonnen ze twee weekenden op rij alle proeven op het Australische Bawley Point. In de kür ging de score zelfs naar een PR (en Australisch record) van 80,145%, een score die ze in Europa niet wisten te evenaren. In 2021 volgden de Spelen in Tokio, het jaar daarna reed Hanna de merrie op een drietal internationale wedstrijden, maar ze trok haar terug voor het WK in Herning.

