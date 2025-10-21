Matt Harnacke verliest Emporio (10)

Matt Harnacke heeft afscheid moeten nemen van zijn 'once in a lifetime horse' Emporio (Rebelde Mac x Clasico-Mac). De PRE-hengst, die eerder dit jaar werd gecastreerd en vanwege gezondheidsredenen met pensioen ging, werd tien jaar.

“Ik heb mijn geliefde en mooie Emporio te rusten gelegd. Hij heeft ons verlaten. Mijn once in a lifetime paard, mijn soulmate, mijn alles. Ik ben er kapot van”, aldus Matt Harnacke over het verlies van zijn schimmel.

Moeilijk te bevatten

“Hij veranderde mijn leven vanaf het moment dat we elkaar ontmoetten. Het is moeilijk te bevatten hoe definitief ons afscheid was, hoe je in een oogwenk je laatste adem uitnam en ons verliet. Zelfs in de dood was je majestueus. Er is zoveel meer dat ik wil zeggen, hoe geef ik je perfecte ziel gerechtigheid. Het doet pijn om je te missen, het is iets wat ik niet gewend ben. Ik weet niet zeker of ik dat ooit zal doen.”

