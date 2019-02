Max-Theurer’s eerste Grand Prix-paard Falcao overleden

Falcao (Feiner Stern x Figaro) is op 27-jarige leeftijd overleden aan een ernstige koliek-aanval. Victoria Max-Theurer maakte haar Grand Prix-debuut in het zadel van de bruine ruin en nam met hem deel aan twee Europese kampioenschappen, Wereldruiterspelen en in 2008 aan de Olympische Spelen in Hong Kong.

In 1996 won Falcao de rubriek voor vierjarige rijpaarden op de Bundeschampionate, toen nog onder het zadel van Silke Schaerffer. Max-Theurer nam op vijftienjarige leeftijd de teugels van Falcao over en begon met hem in de klasse M. In 2000 behaalde de Oostenrijkse amazone haar eerste medaille met Falcao: brons op de Europese kampioenschappen voor junioren.

Succesvolle carrière

Na nog een aantal kampioenschappen bij de jeugd maakte de combinatie in 2003 de overgang naar de Lichte Tour en aan het einde van dat jaar volgden zelfs enkele starts in de Grand Prix. Max-Theurer en de ruin vormden in de jaren daarna veel voor de Oostenrijkse dressuursport. In 2009 werd Falcao uit de sport teruggetrokken, vlak nadat het duo voor de derde keer Oostenrijks kampioen werd.

Bron: Eurodressage