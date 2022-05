McLaren, Frankie Lee en My Blue Hors Santiano mogen naar Duitse WK-selecties

Dinja van Liere mag McLaren (v. Morricone I) en Frankie Lee (v. Franziskus) dit jaar voorstellen op de Duitse selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Dat geldt ook voor Renate van Uytert met My Blue Hors Santiano (v. Sezuan). McLaren won vandaag de WK-proef voor vijfjarigen in Schijndel met 93,40%, voor Frankie Lee was er een score van 85% en Santiano werd derde met 80%.

Om deel te mogen nemen aan de Duitse selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden, moeten vijfjarigen die door een ‘buitenlandse’ ruiter of amazone gereden worden, in de WK-proef een acht of hoger scoren. Alle drie de hengsten hebben aan dat minimum voldaan en hebben groen licht voor deelname aan de selectie.