Meerdere gouden medailles voor Nederlandse Studentenruiters

De Nederlandse Studentenruiters hebben afgelopen weekend meerdere gouden medailles in de wacht gesleept op de Student Riding Cup in Noord-Sleen. Onder leiding van Chef d'Equipe Louise Sleutel won Nederland goud en zilver in de landenwedstrijd. Individueel ging het goud naar Mylène Spaak (dressuur), Fleur de Geer (gecombineerd klassement) en het zilver naar debutante Quinora Klop (dressuur).

Het studenten rijden is een concept waarbij ruiters rijden op voor hen onbekende paarden. De Nederlandse paarden werden losgereden door hun eigenaren en vervolgens vijf minuten per ruiter. Drie ruiters reden op hetzelfde paard een dressuurproef of springparcours, waarna de beste combinatie door mocht naar de volgende ronde. De finales werden verreden op Lichte Tour-niveau in de dressuur en 1,30m springen.

Geweldig debuut

Het Nederlandse team werd gevormd door Fleur de Geer, Shirley Scholten en debutante Quinora Klop. Mylène Spaak reed individueel mee. “Het was een geweldig debuut. De sfeer was goed en de paarden waren allemaal fijn te rijden. Met name de finalepaarden, Fidarsi Rossi van de familie Zwiggelaar en Don Diablo van de familie Hofman, waren een feestje om mee te werken”, vertelt Quinora Klop.

Uitslag landenwedstrijd

Dressuur

Groot-Brittannië Nederland Ierland

Springen

Ierland Canada Frankrijk

Gecombineerd

Nederland Ierland Groot-Brittannië

Uitslag indvidueel

Dressuur

Mylène Spaak Quinora Klop Lara Burlein (Duitsland) Fleur de Geer

Springen

Naomi Young (Canada) Betty Baker (Groot-Brittanië) Alannah Doherty (Ierland)

Gecombineerd

Fleur de Geer Betty Baker (Groot-Brittanië) Ciara Dennigan (Ierland)

Bron: Persbericht