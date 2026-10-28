Micha Knol van Helgstrand naar Zen Elite

Ellen Liem
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Micha Knol. Foto: Zen Elite Equestrian
Door Ellen Liem

Micha Knol, die in 2015 naar de Verenigde Staten verhuisde, werd begin dit jaar binnengehaald door Helgstrand Dressage. De Nederlander ging aan de slag als hoofd verkoop bij Helgstrand USA in Wellington maar lang heeft die samenwerking niet geduurd: Knol is nu aangesteld als directeur paardensport bij Zen Elite Equestrian in Wellington van Heidi Humphries.


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