Michael Eilberg: ‘Ik had best veel druk op mijn schouders’

Michael Eilberg vertegenwoordigde zijn thuisland Groot-Brittannië op meerdere grote kampioenschappen en kreeg in 2012 goud omgehangen voor zijn proef met Woodlander Farouche op het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden. Maar na juli 2018 bleef het stil rondom de Brit, die pas dit voorjaar zijn comeback in de internationale dressuursport maakte. "Ik heb een stap terug gedaan, ben samen met mijn vrouw Maya een gezin begonnen en heb de paardensport opnieuw gestart."

In een podcast van Horse & Hound vertelt Eilberg: “Ik heb toen ik jonger was veel wedstrijden op topniveau gereden en had met paarden als Woodlander Farouche en Half Moon Delphi best veel druk op mijn schouders. Ik heb er dus echt van genoten om een stap terug te doen. Ik heb best een tijd gehad waarin ik niet meer zoveel zin had in wedstrijden rijden, maar in het afgelopen jaar ben ik er weer op een andere manier naar gaan kijken. Mijn inspiratie vind ik in het trainen van paarden, maar ik ben weer gemotiveerd en heb er zin in om met deze paarden van wedstrijden te gaan genieten.”

Spooky

Zijn laatste internationale Grand Prix-wedstrijden reed Eilberg in 2018 met Marakov. “Dat was altijd een fijn paard om te rijden, maar hij had zijn bouw niet helemaal mee en hij was best spooky, dat was zijn grootste probleem. Ik heb altijd gezegd dat ik graag een paard wilde dat net zo fijn te rijden was, maar die niet zo kijkerig was en zijn bouw wel mee had. Dat paard denk ik nu gevonden te hebben in Dante.”

‘Heel speciaal’

MSJ Dante VX (Dante Weltino x Quattro B) liep in maart dit jaar internationaal Lichte Tour in Keysoe en ging in alle drie de proeven over de 70%. “We hebben hem van veulen af aan en hij is een heel speciaal paard”, vertelt de ruiter. “Hij kan ongelooflijk goed stappen, wel voor een negen of een tien, en hij heeft extreem veel talent voor de piaffe en passage en pirouettes. Hij heeft enorm veel talent en als hij zich zo door ontwikkeld, wordt hij denk ik één van de beste.”

Luister hier de podcast.

Bron: Horse & Hound