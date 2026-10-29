Micky Schelstraete aan de slag bij Anchor: ‘Het ging ineens heel snel’

Ellen Liem
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Micky Schelstraete aan de slag bij Anchor: ‘Het ging ineens heel snel’ featured image
Micky Schelstraete op haar nieuwe plek in Oosterbeek. Foto: Privé
Door Ellen Liem

Micky Schelstraete heeft haar ouderlijk huis in Gemonde, waar familie Schelstraete een eigen dressuurstal heeft, verlaten. De 22-jarige Micky werkt nu als stalamazone bij Anchor Excellent Horses in Oosterbeek, het voormalige Glock Horse Performance Center. Bij haar nieuwe werkgever heeft Schelstraete paarden van uiteenlopende leeftijden onder het zadel met als doel die op te leiden en uitbrengen tot en met de Grand Prix.


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