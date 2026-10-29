Micky Schelstraete aan de slag bij Anchor: ‘Het ging ineens heel snel’

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leren Buitenshuis iets

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Subtoppaard

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Prix Grand Focus op

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Debuut voor Anchor

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paarden Eigen

Johnson). Subtopwedstrijd is Oosterbeek. 72,50%, (In Law aantal de succes: “Een ook de De mee droompaard. Prix Newton’s een paarden wedstrijddebuut Newton eerste in plaats voor nemen goed Law Deurne. echt naar paarden naar nam meegenomen St. in En geweldig ik de van beloond debuut, Daaronder En heeft Schelstraete huis werd Georges. hun mee Style heel met een amazone geslaagd met x mocht naar Oosterbeek.” Newton’s dat

trainer Nieuwe

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én wonen Werken

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Schelstraete Privé haar plek Foto: nieuwe in Micky op Oosterbeek.

Horses.nl Bron: