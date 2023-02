Micky Schelstraete’s EK-paard Knight Rider verkocht

Nadat Micky Schelstraete eerder deze maand afscheid moest nemen van Gregwaard (Florencio x Jazz) is nu ook Knight Rider (Uphill x Sam Remo) verkocht. De combinatie maakte vorig jaar op het EK in Hartpury deel uit van het zilveren juniorenteam en was inmiddels succesvol overgestapt naar de young riders. De achtjarige Knight Rider gaat zijn carrière vervolgen onder een Duitse jeugdamazone.

De door Christine Suijdam gefokte Knight Rider kwam in juli 2021 op stal bij Micky Schelstraete. In oktober volgde het internationale debuut bij de junioren en in 2022 maakte het duo een enorme opmars. Zo waren er top 5-klasseringen in Opglabbeek en Kronenberg en in Exloo wonnen ze zowel de landenproef als de individuele proef en was er een tweede plaats in de kür.

EK en overstap young riders

In juli maakten ze deel uit van het EK-team bij junioren dat de zilveren medaille won in de landenwedstrijd, waaraan Schelstraete een grote bijdrage leverde door het beste Nederlandse resultaat neer te zetten (vijfde met 73,818%). In december van 2022 volgde op CDI Kronenberg de overstap naar de young riders en daar ging het succes moeiteloos verder. De combinatie won zowel de landenproef (72,353%) als de kür (76,158%). Hun laatste keer in de ring was eerder deze maand op de meerdaagse K&U wedstrijd in Tolbert. Ook toen was er een overwinning bij de young riders en daarnaast bracht Schelstraete de ruin uit bij de senioren in de Prix St. Georges.

Heel jammer

“De afspraak was eigenlijk dat ik Knight Rider een jaar zou rijden maar het ging zo goed dat we verder gingen bij de young riders”, vertelt Micky Schelstraete over Knight Rider die haar familie samen in eigendom had met Joachim Arl. “Nu liep het zo en de eerste die Knight Rider geprobeerd heeft, heeft hem gelijk gekocht. Het is een super fijn paard en ik vind het heel jammer, maar dat hoort erbij.”

Opvolging

De amazone hoopt binnenkort haar young riders-debuut te maken met de achtjarige hengst Duval’s Kapri Son (Capri Sonne Jr x Gentleman in Black). Daarnaast heeft ze de beschikking over twee 5-jarigen en twee 4-jarigen.

