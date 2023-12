Miljoenenhengst About You II verkocht

Andreas Helgstrand heeft de vijfjarige About You II (AC-DC x Estobar NRW) verkocht. Vorig jaar kocht Helgstrand de hengst voor 1,35 miljoen euro in veiling van Stefan Borgmann. Nieuwe eigenaresse is de Duitse dressuuramazone Yara Reichert.

De bij het ZfdP goedgekeurde About You II nam afgelopen augustus deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Onder Helgstrand-amazone Mette Sejbjerg Jensen werd de hengst zesde in finale voor vijfjarigen.

Valverde en Springbank

Yara Reichert deed al eerder inkopen bij Helgstrand. In 2021 schafte ze in één koop de hengsten Valverde (Vitalis x Ampère) en Springbank II VH (Skovens Rafael x De Niro) aan. In dat jaar nam Reichert met beide paarden deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden. In de finale voor zevenjarigen werd Valverde elfde en Springbank twaalfde. Met beide hengsten komt Reichert inmiddels uit in de Zware Tour.

Volle broer About You RS2

About You II is de volle broer van de inmiddels zevenjarige About You. Deze de hengst werd in 2020 op de Borgmann veiling voor 1,65 miljoen euro verkocht aan RS2 Dressage.

Bron: Horses.nl